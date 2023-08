Lizzo's voormalige dansers hebben geen spijt van aanklacht: ‘We werden slecht behandeld’

De Amerikaanse zangeres Lizzo bevindt zich momenteel in een lastig parket. Drie van haar voormalige dansers hebben haar aangeklaagd wegens wangedrag. Zo zouden ze seksuele handelingen hebben moeten verrichten in een stripclub en werden ze meermaals vernederd door Lizzo en haar management. De zangeres zelf kwam met een aantal dagen later met een statement dat de aantijgingen niet klopten, maar de drie vrouwen houden vol. ,,Ze heeft ons slecht behandeld.”

,,Niemand deed er iets aan toen we voor onszelf opkwamen. Dus nu doen wij het gewoon”, vertelt Crystal Williams. ,,Er was veel ongerustheid en we voelden ons overweldigd toen onze zaak openbaar werd gemaakt. Maar vandaag voel ik me erg trots dat ik dit samen met deze dames heb gedaan.”

De drie vrouwen houden nu dus vol dat alles wat er in de klacht staat, waarheid is. Crystal Williams en Arianna Davis beweren onterecht te zijn ontslagen. Noelle Rodriguez nam zelf ontslag uit protest tegen het wangedrag en tegen het ontslag van haar vriendinnen.

In mijn ogen hebben we al gewonnen, door alles wat de zaak al teweegge­bracht heeft Noelle Rodriguez, ex-danseres van Lizzo

Arianna en Crystal kregen een plekje in het dansteam van de zangeres nadat ze hadden meegedaan aan de reality tv-show van Lizzo. Daarin zocht de Good As Hell-zangeres plus-size dansers om mee met haar op te treden. Noelle werd gecast voor een videoclip en mocht zich daarna ook aansluiten bij het dansteam.

De drie beweren dat de superster steevast een andere persoon werd nadat de camera’s stopten met draaien. ,,Ik zag echt de andere kant van Lizzo, want helaas is ze niet dezelfde achter gesloten deuren,” beweert Williams. ,,Als de camera’s niet draaien, is ze niet dezelfde persoon die iedereen op zijn tv-scherm ziet.”

Nadat het nieuws over de rechtszaak bekend werd, spraken anderen die met Lizzo hebben gewerkt hun steun uit voor de beweringen van de danseressen.

Nu zegt het trio dat ze niet terugkrabbelen en blijven vechten. ,,Wij hebben de moed gegeven aan andere voormalige werknemers om ook op te staan en zij geven ons de moed om door te gaan met het gevecht”, vertelt Rodriguez. ,,Door alles wat de zaak al heeft teweeggebracht, hebben wij in mijn ogen al gewonnen”, vervolgt ze nog.