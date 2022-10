Lizzo treedt in februari op in Ziggo Dome

De artiest bracht afgelopen zomer haar nieuwe album Special uit. Hierop staat onder meer het nummer About Damn Time , dat op het sociale medium TikTok veel in video’s wordt gebruikt. Special is het vierde album van de 34-jarige artiest.

Lizzo brak in 2019 door met haar derde plaat Cuz I Love You, waarmee ze drie Grammy Awards won. Momenteel is ze te zien in de realityshow Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls.