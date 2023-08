Lizzo was ‘arrogant, egoïstisch en onaardig’ volgens filmmaker, Beyoncé schrapt haar naam in nummer

De rechtszaak tegen Lizzo legde gisteren een bom onder de carrière van de zangeres die zich veelvuldig hard maakte voor bodypositivity. Ze zou een onveilige werkomgeving hebben gecreëerd die bol stond van intimidatie. Ze zou een danseres hebben aangesproken op gewichtstoename en naderhand ontslagen hebben. En er was een incident met vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Amsterdamse Bananenbar . Documentairemaker Sophia Nahli Allison sluit zich op Instagram aan bij de drie dansers die Lizzo aanklagen. Ze noemt haar in haar Stories ‘arrogant, egoïstisch en onaardig’. De filmmaker liep twee weken met de zangeres mee, maar besloot daar om die reden toen mee te stoppen. ‘Ik zou Lizzo's film regisseren. Ik werd zo respectloos behandeld door haar.’

Beyoncé skipt Lizzo

Ook Beyoncé leek dinsdagavond afstand van Lizzo te nemen. Was Lizzo een maand geleden nog zo trots dat Queen B tijdens concerten haar naam noemde in een rijtje van invloedrijke en baanbrekende zwarte vrouwelijke artiesten - zoals Nina Simone en Lauryn Hill - in het nummer Break my soul, tijdens een optreden in Boston ontbrak ze in het overzichtje. In plaats daarvan herhaalde ze vier keer de naam van Erykah Badu, terwijl Lizzo’s naam wel op het scherm achter haar stond.