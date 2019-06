Loes Haverkort wint It Takes 2

Zeven weken lang hield Haverkort zich staande tussen geduchte concurrenten. Waar Lisa Michels vooral de eerste weken veel punten scoorde en favoriet leek te zijn, keerde het tij zich daarna weer. Imanuelle Grives en Pim Muda kwamen steeds beter uit de verf, maar dat ging voor Haverkort net zo goed op. Zo wisten de vier deelnemers het uiteindelijk tot de grote finale te schoppen.



Haverkort kon vanavond nauwelijks geloven dat zíj er met de titel vandoor ging. Vol ongeloof keek ze haar coach Marcel Veenendaal aan. ,,Hé?!", riep ze uit, terwijl ze haar handen voor haar mond hield. Presentator Gordon vroeg de blondine vervolgens om een reactie, maar daar kwam niet meer uit dan ‘Ik kan het gewoon niet geloven. Dank, dank dank’.



De 38-jarige Haverkort, die onder meer te zien was in de serie Celblok H, wist ook Bobbi Eden, Harry Piekema. Jan Joost van Gangelen, Stefan Jurriens en Rens Kroes achter zich te laten.



In een interview dat morgen op deze website verschijnt, zegt Haverkort onder meer: ,,Door mijn deelname aan dit programma is glashelder geworden hoe belangrijk zingen voor me is. Alles ligt natuurlijk nog open in de toekomst, maar ik voel dat er nog heel veel in het vat zit. Ik ben niet meer te stoppen.”