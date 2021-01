Lof voor ‘scherpe’ oudejaarsconferences van Van ‘t Hek en Weijers

De tiende en tevens laatste conference van Youp van ‘t Hek, Korrel zout, is er volgens kijkers zeker een voor in de boeken. Vooral Youps ode aan de mensen in de zorg kon op veel waardering rekenen. ,,Ik zag alleen maar mensen die ons niet in de steek lieten”, luidde een van de uitspraken van de 66-jarige cabaretier. ‘Het mooiste wat je kan krijgen in de zorg, waardering van patiënten, bedankt’, reageert een van de toeschouwers via Twitter.



Ook Van ‘t Heks uitlatingen over het huidige politieke beleid zijn volgens kijkers een verademing. ‘Geen bulderende lachshow. Wel treffend en terecht pleit voor de zorg verpakt in aangename maatschappelijke spiegel. Alleen daarom al het kijken waard!’, merkt een kijker op. En iemand anders: ‘Wat een goede oudejaarsconference! Ik heb genoten van enerzijds een milde Youp, maar ook een stevige mening richting de wegsprintende politiek.’



Toch zijn er ook mensen die zich met enige mate hebben gestoord aan de inhoud van Van 't Heks show. Zij stellen dat het maar beter is dat dit zijn laatste conference was en dat zijn 'goede tijd’ aan een einde is gekomen.