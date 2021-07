Loiza baddert topless en Montana heeft lol op een schommel

Mediasec­tor vraagt informa­teur Hamer om maatrege­len tegen internatio­na­le techplat­for­men

6 juli Vijf grote mediapartijen in Nederland hebben hun zorgen geuit in een brief aan informateur Mariëtte Hamer over de invloed van de internationale techplatformen. In het schrijven dat ondertekend is door Talpa Network, DPG Media, Mediahuis, NPO en RTL Nederland, willen zij maatregelen tegen de internationale reuzen die teveel macht zouden hebben.