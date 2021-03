Loiza gaat voor sexy ochtendlook en MAFS-Henk stapt in huwelijksbootje

VIDEO Jan Dulles ontroert met eerbetoon aan overleden dochtertje Donna

15 maart Jan Dulles krijgt samen met zijn vriendin Caroline hulp van een psychiater om het verdriet te verwerken over het overlijden van hun drie maanden oude dochtertje Donna. De zanger van de 3JS vertelde gisteravond aan tafel bij talkshow Humberto over de afgelopen maanden en maakte diepe indruk op de kijkers. ‘Mijn hart breekt in duizend stukjes’.