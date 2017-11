Loiza heeft na herseninfarct geen gevoel meer aan een kant van haar gezicht

Volgens Aran Kuiters heeft Loiza, die in 2015 Holland's Next Top Model won, na het infarct - een bloedpropje dat de doorstroming van bloed in haar hersenen belemmerde - een gevoelloos gebied aan een kant van haar gezicht overgehouden. Onduidelijk is nog of dat al dan niet blijvend is. Hoe dan ook blijft Loiza nog zeker drie weken onder controle van specialisten. Ze maakt zich veel zorgen over het verlamde gevoel in haar gezicht. Praten en lopen is voor haar geen enkel probleem. Wel is het model verschrikkelijk moe. Ze gaat thuis verder werken aan haar herstel.