showbytesKorte updates van de sterren op sociale media: wij smullen ervan. In de rubriek Showbytes struint de showredactie het web voor je af voor de gekste, mooiste en opvallendste posts van bekende Nederlanders en celebrity’s. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Weinig mensen weten dat Quinty Trustfull bij Koffietijd ook actief is als bijzettafel.

Sven Kramer hoopte zijn dochtertje Kae te leren schaatsen op natuurijs, maar kwam helaas een paar weken te laat.

Rolf Sanchez benadrukt na zijn duet met Marco Borsato dat hij niét vreemdgaat.

Snollebollekes-gezicht Rob Kemps doet als Slimste Mens niet meer aan eenvoudige grapjes. Hier geeft hij een lesje Latijn, verwijzend naar zijn nieuwe werkgever Talpa (oftewel: mol).

Je hoort vaak dat modemagnaten hun handen zelf niet uit de mouwen steken, maar Nikkie Plessen heeft gewoon haar eigen broek verknipt.

Wie in de grensstreek een flits ziet, moet er sterk rekening mee houden dat het Sylvie Meis is, onderweg naar een nieuwe klus in ons land.

Yvon Jaspers sluit niets uit bij haar zoektocht naar spin-offs voor haar boerendatingshow. Denk bijvoorbeeld aan Strandjutter zoekt vrouw.

Topmodel Romee Strijd heeft zo’n stralend gelaat dat het sprankelende Instagram-filter eerder een beperking is.

Veel mensen denken dat beroemdheden zich alleen mooi maken voor premières met rode lopers, maar Loiza Lamers doet het ook als ze zichzelf thuis op tv bekijkt.

Het is in de Week zonder vlees natuurlijk wel zo invoelend als je óók geen zeedieren eet. Royaltykenner Justine Marcella denkt daar anders over.

Zangeres Emma Heesters houdt in haar vrije tijd niet zo van opvallende outfits.

De vrouw van Samantha Steenwijk kan vermoedelijk niet wáchten tot de zangeres weer gaat optreden.

Hoe dik je wordt van chocolade, ligt er maar aan welke variant je eet. Kijk maar naar mooiste vrouw van Nederland Sylvana IJsselmuiden.

Voor Nienke Plas komt de tip van Sylvana duidelijk te laat.

Realityster Donny Roelvink mag de ruzie met zijn broer Dave dan wel hebben bijgelegd, hij wil niet meer op hem lijken.

Rossana Kluivert geeft voor mensenbegrippen een knap dansshowtje weg, maar haar hond is niet erg onder de indruk.

Herman den Blijker is gek op snelle auto’s. Dat is maar goed ook, want de boomlange topkok komt er voorlopig niet meer uit.

Yogafanaat en gewassen kleedjes-liefhebster Ellie Lust voegt haar hobby’s graag samen.

