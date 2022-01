Loiza schittert op Ibiza en Maik droomt weg bij dure auto’s

Thema van 66e Eurovisie Songfesti­val is The Sound of Beauty

Het thema van het 66e Eurovisie Songfestival is The Sound of Beauty (het geluid van schoonheid). Vandaag werden vlaggen met die tekst opgehangen in Turijn, de Italiaanse stad die het muziekevenement van 10 tot en met 14 mei huisvest.

22 januari