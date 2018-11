Lone van Roosendaal: Billy de Palma gaat over lijken

Billy de Palma heet ze, het nieuwe serpent van Meerdijk. Een keiharde zakenvrouw die via de kunsthandel Ludo Sanders – ook niet bekend als barmhartige Samaritaan – vraagt haar te helpen in de schimmige wereld achter haar patatimperium. En daar moeten we het even bij laten, aldus soapdebutante Lone van Roosendaal (49 jaar en bekend van Verliefd op Ibiza en tal van musicals als Mamma Mia! en momenteel Expeditie Eiland). ,,Ja, ze is iemand die over lijken gaat.’’