Louis van Gaal komt alweer met biografie

Advies: ook rijkssubsi­die voor musicals en popmuziek

12:01 Ook makers van populaire cultuur, zoals musicals, popmuziek en urban arts, moeten in de toekomst kunnen rekenen op subsidie van de rijksoverheid. Dat is voor de Raad voor Cultuur prioriteit nummer 1 in het zogenoemde stelseladvies dat vanmiddag in Utrecht wordt aangeboden aan minister Van Engelshoven (D66, Cultuur).