Lowlands hakt nog geen knoop door, maar situatie is 'onmogelijk’

Nooit meer drie maal drie is zes: het Pippi Lang­kous-in­tro is aangepast

7 juli Het bekende intro van Pippi Langkous is aangepast. In het nieuwe lied van het meisje met de rode vlechten worden de zinnen ‘drie maal drie is zes, wiedewiede wie wil van mij leren’ en ‘ze doet haar eigen zin’ vervangen.