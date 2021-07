Lowlands over afgelasting: ‘Dit is een enorm bittere pil’

Camila Cabello reageert op blackface-beschuldi­gin­gen

8:10 Popster Camila Cabello (24) voelt zich genoodzaakt om zich te verweren tegen blackface-beschuldigingen na een optreden in de talkshow van Jimmy Fallon dit weekend. Het was niet de bedoeling om een van haar witte dansers zo donker te laten lijken alsof hij latino was, schrijft de zangeres op Twitter nadat er ophef over de neppe huidskleur van de man was ontstaan. Hij was zo geschminkt omdat hij eruit moest zien als een witte man met een slechte spraytan.