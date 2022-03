Lubach pakt concurrent Vandaag Inside aan, Johan Derksen reageert gelijk

De twee succesvolle shows op de late avond vlogen elkaar gisteravond enigszins in de haren. Arjen Lubach nam in zijn uitzending de gokreclames op de hak en pakte daarbij ook Vandaag Inside aan. Wilfred Genee en Johan Derksen reageerden vervolgens - spottend - live in de uitzending op de ‘blaag’ van de NPO: ,,Waarom doet zo'n man dat nou, joh?”

In zijn openingsitem besprak Arjen Lubach gisteravond de vele gokreclames op televisie. Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming gaf aan van plan te zijn vanaf juni ‘het inzetten van rolmodellen bij risicovolle kansspelen geheel te verbieden’. Wie die rolmodellen zijn, wil de minister de komende periode gaan uitzoeken.



Lubach gaf alvast een voorzetje door onder anderen Andy van der Meijde, Wesley Sneijder, Jack van Gelder en Kim Feenstra te benoemen als rolmodel. Maar vervolgens richtte hij ook zijn pijlen op het praatprogramma dat tegelijk live op een andere zender wordt uitgezonden. ,,Je vindt ze overigens ook buiten het reclameblok. Ze zitten gewoon live op televisie te gokken.” Daarop werd een fragment gestart waarin Johan Derksen, Wilfred Genee, Hélène Hendriks en René van der Gijp de Toto invullen.



,,Dit zijn dus een paar stinkend rijke voetbalboomers die door een staatsbedrijf worden betaald om reclame te maken voor gokken”, reageerde Lubach. ,,Nu zeggen we nog: ‘Johan Derksen zat tijdens de uitzending te roken’.” Daarop werd een oude foto van de besnorde opiniemaker getoond waarop hij toen met zwaarlijvig postuur aan een sigaar zit te lurken. Lubach: ,,Toen al een uitstekend rolmodel, trouwens. En straks zeggen we: 'Vroeger zat Johan Derksen tijdens de uitzending te gokken’. Dit kun je je echt niet meer voorstellen.”

Belachelijk

Per toeval viel het item van Lubach in het reclameblok van Vandaag Inside. Na de break komt Wilfred Genee terug op de woorden op NPO 1. ,,Johan je bent net belachelijk gemaakt bij Arjen Lubach over de Toto. Ze hadden zelfs een shot van je met de kroon van koning Toto op. Eerst lieten ze een foto van je zien toen je nog 200 kilo was met een sigaar. En dat je nu ook weer een rolmodel was met je koning Toto-troon.”

Derksen lijkt zich weinig druk te maken en reageert spottend: ,,Het respect is helemaal weg in dit land. Een icoon van de Nederlandse televisie wordt belachelijk gemaakt door een of ander blaag.”

Aan het eind van de uitzending komen de heren nogmaals terug op het satirische item. Genee tegen Derksen: ,,Jij moet even bijkomen van Lubach-verhaal, kan ik me voorstellen.” Zijn collega spottend en met overdrijving: ,,Ik ben nu echt aangeslagen. Ik slaap in een hotel, want ik moet morgen naar Kiespijn (programma op NPO 3, red.). Maar ik ben nu niet meer in de mood voor Kiespijn. De hele motivatie is weg. Waarom doet zo’n man dat nou joh.” Dan lachend: ,,Laat ‘m doodvallen!”

Zowel de Avondshow met Arjen Lubach als Vandaag Inside zijn een groot succes op respectievelijk NPO 1 en SBS 6. De comedian scoort vrijwel elke avond boven de miljoen kijkers en Derksen en zijn collega's zorgen ervoor dat hun zender stabiele cijfers tussen de 600.000 en een miljoen belangstellenden noteert. Gisteravond schakelden voor Lubach bijna 1,1 miljoen kijkers in, Vandaag Inside trok 621.000 mensen.

Volledig scherm Johan Derksen reageert op Arjen Lubach © SBS/Talpa