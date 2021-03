Lucas (20) zou gaan studeren in Boston, maar kwam door corona bij The Voice terecht en is nu topfavoriet

Tot zijn dertiende, veertiende jaar had Lucas van Roekel (20) niet zo veel met muziek. Het was zijn zus die hem die kant op duwde, nu alweer een paar jaar geleden. Zonder het zelf te weten was de Veenendaler opgegeven als deelnemer voor The Voice Kids in 2015 en prompt werd hij de winnaar. Van Roekel verhuisde naar Londen, voor een carrière in de muziek. Boston was zijn volgende halte: hij was aangenomen op een prestigieuze muziekopleiding.