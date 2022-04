Lugubere twist in kijkcijferhit De Verraders: ‘Dit gaat écht veel te ver’

Wie dacht dat de makers van tv-hit De Verraders in het eerste seizoen een donker pad insloegen door deelnemers levend te begraven, keek vrijdagavond pas echt zijn ogen uit. Tijdens de tweede uitzending van het nieuwe seizoen werd een uitvaart georganiseerd in de Sint-Janskerk in Maastricht. Onder de miljoen kijkers viel dat niet bij iedereen in goede aarde. ,,Een uitvaart naspelen vind ik persoonlijk echt buitencategorie smakeloos,” reageert een kijker op twitter. Een ander: ,,Dit gaat echt veel te ver.”

Cabaretier én deelnemer in het spel Stefano Keizers genoot daarentegen met volle teugen van deze duistere twist. Met pretoogjes: ,,Ik mag frontrow op een begrafenis zijn van iemand die ík heb vermoord. Wie wil dat nou niet?” Het zit zo: Keizers is één van verraders in het spel en moet - samen met mede-verraders Jamie Westland en Ortál Vriend - elke nacht een ‘getrouwe’ vermoorden. Het hogere doel is om uiteindelijk zoveel mogelijk onschuldige deelnemers weg te sturen en zelf met een stapel zilverstukken naar huis te gaan. Die zilverstukken kunnen tijdens opdrachten worden verdiend (zie kader).

De eerste deelnemer die zonder pardon het veld moest ruimen was vrijdagavond presentator Giel de Winter. De Winter was volgens Keizers een groot ‘gevaar’. ,,Giel is slim en ligt sociaal goed. Als hij één van ons verdenkt gaan er mensen mee,” oreerde hij tijdens een geheim, nachtelijk overleg in het torenkamertje.

Volledig scherm De 'rouwkaart' van Giel de Winter in tv-hit De Verraders © RTL4

Rouwkaart

Wat de drie verraders echter niet wisten, is dat ze de volgende dag waren uitgenodigd op de uitvaart van de door hen geëlimineerde Giel de Winter. En die herdenkingsdienst voelde behoorlijk echt aan door de stemmige zwarte kleding, de rouwkaart (‘Met veel pijn in ons hart hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van Giel de Winter’), nabestaanden in de zaal, een kist met zwart-wit foto van De Winter én presentator Tijl Beckand die in een vorig leven uitvaartondernemer moet zijn geweest, getuige zijn zedige voorkomen.

In de Sint-Janskerk moesten de kandidaten via aanwijzingen uit de bijbel op zoek naar de erfgenaam van de vermoorde deelnemer. Als ze daarin zouden slagen, konden ze een aantal zilverstaven verdienen. Stefano Keizers - zwarte zonnebril, lange jas, quasi treurig gelaat - ging zó op in zijn rol dat mede-kandidaat Irene Moors bewonderend naar hem keek. ,,Ik wil Stefano ook op mijn begrafenis,” merkte ze op.

Volledig scherm Stefano Keizers (zonnebril): 'Ik mag frontrow op een begrafenis zijn van iemand die ik heb vermoord. Wie wil dat nou niet?' © RTL4

‘Aangeschoten konijn’

In tegenstelling tot opper-verrader Stefano Keizers lag de onschuldige Stella Bergsma minder lekker in de groep. Vrijwel alle deelnemers vonden het hoogst verdacht dat zij aantekeningen maakte in een dagboek en vermoedden dat de romanschrijfster een van de verraders was. Bergsma werd diezelfde avond tijdens het Ronde Tafelmoment ‘verbannen’ en moest onmiddellijk het spel verlaten. De zichtbaar geëmotioneerde schrijfster, die door mede-kandidaat Frank Evenblij werd vergeleken met een ‘aangeschoten konijn’, verliet met opgeheven hoofd het spel. Maar, constateerde Bergsma, ze moest weliswaar als tweede kandidaat vertrekken, ze heeft in elk geval genoeg stof voor een nieuw boek. ,,Al die psychologische mechanismen. Het is nú al een bestseller!”

De Verraders: hoe zat het ook alweer? Bij De Verraders strijden achttien BN’ers om een zilverschat die te verdienen is door opdrachten. Drie van hen zijn Verraders, die de buit voor zichzelf willen houden. Ze worden meteen bekendgemaakt bij de kijkers. De rest van de groep –de Getrouwen – moet proberen de verraders te ontmaskeren. Elke nacht wordt een van de getrouwen in het geheim ‘vermoord’ door de verraders. Die deelnemer ligt uit het spel. Daarvoor wordt aan de zogeheten Ronde Tafel gestemd om iemand te verbannen. De getrouwen hopen daarmee de verraders uit het spel te krijgen. In dit seizoen zijn de spelregels iets anders en kan de winst niet meer gedeeld worden tussen Verraders én Getrouwen, wel tussen Getrouwen of tussen Verraders onderling. Een greep uit de overige kandidaten: cabaretier Stefano Keizers, actrice Esmee van Kampen, zangeres Carolina Dijkhuizen, Di-RECT-drummer Jamie Westland, Giel de Winter van StukTV, schrijfster Stella Bergsma, 3FM-dj Frank van der Lende, presentator Frank Evenblij, presentatrice Irene Moors en YouTuber Dionne Slagter (OnneDi).

Volledig scherm Romanschrijfster Stella Bergsma moet het spel verlaten. © RTL4

Volledig scherm Giel de Winter krijgt de mededeling dat hij is 'vermoord' door de drie verraders. © RTL4

