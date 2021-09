Luizenmoeder-ster Rop Verheijen gaat theater in met moderne versie Hans en Grietje

Manon leverde meubels aan Martien Meiland: ‘Bij zo’n man past geen grijze bank’

24 september ‘Wat mooooooiiii’, schreeuwt Martien Meiland bij het zien van zijn nieuwe vloerkleed. De flamboyante mediapersoonlijkheid is meer dan tevreden over de nieuwe meubels en accessoires in zijn woonhuis. Ze zijn afkomstig van Maison Manon, een meubelwinkel uit Enschede. De uitzending leidde tot veel reacties, ook negatieve. „Martien is gelukkig, dus dan ben ik dat ook.”