Luuk bezorgd over zijn baby en boer Tom gaat los met knoflookmayonaise

Geen snelle douche voor fashionstyliste Jetteke van Lexmond, maar een duik in een luxe zwembadje op een jaloersmakende locatie in Italië.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@jettekevanlexmond) op 4 Apr 2019 om 3:47 PDT

Om je vingers bij af te likken: boer Tom tipt vanuit zijn spiksplinternieuwe keuken zijn favoriete broodje, met verse eitjes van het land, een glas melk en een dikke laag knoflookmayonaise.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@boer_tom) op 4 Apr 2019 om 4:29 PDT

RTL Boulevard-sidekick Luuk Ikink maakt zich ernstige zorgen over het percentage kinderen dat in zijn woonplaats Soest is ingeënt tegen de bof, mazelen en rode hond. Zijn zeven maanden oude baby Jelka loopt nu gevaar. Luuk en zijn vrouw Simone werden in 2015 voor het eerst ouders, van zoontje Lieuwe.

Bas Smit, de man van Nicolette van Dam, is in Spanje aan het mountainbiken met zijn beste vriend. En volgens hem is er niets dat leuker is om met je beste vriend te doen. ‘Tenzij je homo bent', voegt hij daar grappend aan toe.

Als man is er niks leukers dan hier mountainbiken met je vriend 💪 Tenzij je homo bent, dan zijn er wel wat dingen te noemen 😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@bassmit) op 4 Apr 2019 om 4:22 PDT

RTL maakte vandaag het nieuws bekend dat Geraldine Kemper de overstap naar de zender maakt. Dat betekent dat er na jaren een einde komt aan de samenwerkingen tussen Tim Hofman en de populaire blonde presentatrice. Hofman blikt met een aantal foto's terug op de afgelopen jaren en wenst zijn ‘superster’ veel succes.

succes bij RTL, superster. maak ze gek daar, ik maak de klus hier wel af. proost op de 1000 keer dat we hebben gelachen en gehuild, taboes bespraken, daarna uitzinnig dronken werden en jij dan altijd om 22:30 uur naar huis ging omdat je drinkt als een minderjarige tiener. trots op je. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@debroervanroos) op 4 Apr 2019 om 3:11 PDT

Voor radio-DJ Fien Vermeulen is het vandaag een bijzondere dag. Ze is namelijk zes jaar kankervrij. In een openhartig bericht bedankt ze haar dokter en alle lieve mensen uit haar leven die altijd naast haar zijn blijven staan.

Zangeres Merol, bekend van Kerst met de fam en Lekker met de meiden, poseert in een 'waanzinnig’ paars pakje.

Deze meid heeft de 3 waanzinnige pakjes gemaakt voor de Paradiso Tournee. Het is de iconische @rozepaars 💕💜#icon #fashion #outfitgoals Een foto die is geplaatst door null (@merolmusic) op 4 Apr 2019 om 0:36 PDT

Confetti voor Manuel Venderbos en Lisa Michels. De presentatoren vieren de honderdste aflevering van De Ochtend Show to Go.

💯x @deochtendshowtogo! 🎉 Een foto die is geplaatst door null (@manuelvenderbos) op 4 Apr 2019 om 1:19 PDT

Hitserie Game of Thrones is toe aan het laatste seizoen. ‘Onze’ Carice van Houten schitterde tijdens de première in een spierwitte jurk op het podium met de cast van de serie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een foto die is geplaatst door null (@leavecaricealone) op 3 Apr 2019 om 21:33 PDT

Normaal plaatst sportfanaat Fajah Lourens vooral schaars geklede foto's van zichzelf waarop haar killerbody goed te zien is. Maar de afgelopen dagen was Lourens een beetje ziek, dus daarom koos ze voor een selfie in haar badjas.

🇳🇱: Ik was erg ziek de afgelopen dagen, maar inmiddels ben ik weer up and running. Wat doen jullie tegen ziek zijn? Een foto die is geplaatst door null (@mykillerbodymotivation) op 4 Apr 2019 om 0:16 PDT

De Vlaamse presentatrice en oud-kandidaat van Wie is de Mol Evi Hanssen is haar dag begonnen met een Throwback Thursday. Op de vroege donderdagochtend denkt ze terug aan de tijd dat ze cowgirl mocht spelen voor 3 op reis.

Toen ik een Cowgirl was. 🐴 #tbt @3opreis #canada #horses #cowgirl #travel Een foto die is geplaatst door null (@evihanssen) op 3 Apr 2019 om 22:24 PDT

Acteur en presentator Patrick Martens is vanochtend wakker geworden met zijn feestmuts op. Hij mag vandaag 41 kaarsjes uitblazen.

#41 Een foto die is geplaatst door null (@patrickmartensofficial) op 3 Apr 2019 om 22:39 PDT

Oud-soapster en zakenvrouw Nikkie Plessen leidt samen met haar ‘hubby’ Ruben Bontekoe een luxeleven. Ze verraste hem voor zijn verjaardag met een bezoekje aan een chique restaurant in Cannes.

💋 #surprisebirthdayhubby Een foto die is geplaatst door null (@nikkie_official) op 4 Apr 2019 om 0:14 PDT