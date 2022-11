Luuk Ikink verrast Boulevard-collega’s met nieuws over zichzelf: derde kindje op komst

Met videoLuuk Ikink en zijn vrouw Simone Wijnands verwachten hun derde kindje. Dat onthulde de presentator vanavond in zijn eigen socialemediablokje in RTL Boulevard , tot verrassing van zijn collega’s.

Ikink (39) bespreekt in dat onderdeel normaal berichten op sociale media van andere BN’ers, maar nu toonde hij ineens een foto van zichzelf en radiomaker Simone. ,,Het is wel interessant, deze foto hebben we gemaakt op de dag dat we onze achtwekenecho hadden’’, vertelde Luuk aan Bridget Maasland, de presentatrice van dienst. Die keek hem stil en vertwijfeld aan, net als Kees van der Spek naast haar.

Bij de andere gasten viel op dat moment het kwartje: de twee krijgen een derde kindje. Een verbaasde Bridget jubelde van blijdschap. ,,We willen het graag vandaag vertellen’’, aldus Luuk, die na de uitzending foto’s van zijn zwangere vrouw deelde op Instagram.

Op de locatie waar ze werden gemaakt, vermoedelijk de Loonse en Drunense duinen, waaide het nogal hard. ‘Ook weer niet zó hard dat ik mijn buik moest vasthouden hoor’, schrijft Simone, die de foto’s ook plaatste. ‘Nee, dat is gewoon om te laten zien dat daar dus, as we speak, een mini-mens heerlijk in ligt rond te dobberen.’

Luuk en Simone trouwden in oktober 2011. Eerder kregen ze al zoon Lieuwe en dochter Jelka.

Bekijk hieronder hoe Luuk het nieuws vertelde:

