Maakt Krezip een comeback? Mysterieuze aftellende klok op website

Wie naar de site van de band gaat en de tijd doorrekent naar het einde, merkt dat de timer ingesteld is op maandagavond half 8. Waar de klok precies voor bedoeld is, is niet bekend. Er wordt door fans wel gefluisterd dat Krezip dan misschien bekend gaat maken dat de band op de 50e editie van Pinkpop zal gaan spelen. Echter is er ook een Instagram-account opgericht voor de band. Voor een eenmalige comeback zou dit wat overdreven zijn, dus wordt er druk gespeculeerd over een reünie van de band.



Krezip, met zangeres Jacqueline Govaert als bekendste gezicht, is onder meer bekend van nummers als I would stay en Sweet goodbyes.