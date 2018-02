Maan datet erop los met dj Tony

Tony Junior, wiens echte naam Tony Claessens is, nam Maan mee naar het verjaardagsetentje van cameraman Julian Bakkum. Daarvan plaatste vader Toni Peroni een knusse foto op Instagram. Vandaag bevestigde Peroni tegenover RTL Boulevard dat zijn zoon aan het daten is met de Voice-winnares. Zelf wil Tony er niet teveel over kwijt. ,,We hebben het gezellig samen", is alles wat hij erover zegt.



DJ Tony Junior is een Nederlandse DJ die onder andere samenwerkte met Dr. Polska en Tiësto. Met Tiësto produceerde hij in 2015 de hit Get Down. In datzelfde jaar was Tony Junior ook te zien in een realityserie van RTL 5 genaamd Toni & Tony: Zo Vader, Zo Zoon. De vader van de 28-jarige DJ is Toni Peroni, muzikant en drummer van Het Goede Doel.