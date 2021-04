Maan en Snelle voor vijfde week op rij nummer 1 in Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 24 april. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 5 zittenblijvers, 16 stijgers en ook 16 zakkers.

32 (--) ALLES KOMT GOED- Jaap Reesema

Terwijl Nu Wij Niet Meer Praten uit de lijst valt weet Jaap Reesema meteen een volgende hit in de lijst te zetten: Alles Komt Goed. Aan het nummer schreef Arno Krabman mee en hij is ook één van de producers. Deze week staan er zelfs vijf van zijn nummers in de Top 40 want de naam van Arno staat ook op Alles (van Miss Montreal), Als Ik Je Weer Zie (van Thomas Acda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon), Goud (van Suzan en Freek) en Blijven Slapen (van Snelle en Maan). Alles Komt Goed is de derde Top 40-hit voor Jaap Reesema en komt, als hoogste nieuwe, binnen op nummer 32.

Lees ook Maan geeft inkijkje in leven met eigen app

9 (13) FLOATING THROUGH SPACE- Sia x David Guetta

David Guetta scoort met Floating Through Space, zijn track met Sia, deze week zijn twintigste top 10-hit. Deze week klimt de track vier plaatsen naar nummer 9. Ondertussen staat de Fransman ook met Bed in de top 10 want die hit met Joel Corry en Raye klimt een plekje naar nummer 6. Guetta is de tweede artiest die dit jaar met twee hits tegelijk in de top 10 staat waar Maan dat eerder dit jaar al presteerde.

3 ( 2) GOUD- Suzan & Freek

In december 2018 kwamen Suzan & Freek voor het eerst in de Top 40 terecht met Als Het Avond Is. Inmiddels zijn we 124 weken verder en tellen we totaal 7 Top 40-hits. Het tweetal is inmiddels zo succesvol dat ze deze week Charly Lownoise en Mental Theo overtreffen. Daarmee horen ze nu officieel bij de drie meest succesvolle Nederlandse duo’s achter 2 Unlimited en 2 Brothers On The 4th Floor. Goud zakt deze week wel een plekje in de Top 40 en komt op nummer 3.

1 ( 1) BLIJVEN SLAPEN- Snelle x Maan

Peaches van Justin Bieber, Daniel Caesar en Giveon is de belangrijkste kanshebber om op nummer 1 te komen. De ex-Alarmschijf klimt twee plaatsen en komt op nummer 2. Bovenaan staan Snelle en Maan opnieuw op nummer 1 met Blijven Slapen. De 25-jarige Snelle heeft een stijgende lijn te pakken; Reünie stond 1 week op nummer 1, Smoorverliefd 3 weken en 17 Miljoen Mensen hield het 4 weken vol op de eerste plek. Blijven Slapen is nu voor de vijfde week de populairste hit van ons land.

Iedere werkdag hoor je even na zessen de belangrijkste ontwikkelingen in de lijst tijdens de Top 40 Update en natuurlijk is er vrijdag vanaf 14.00 uur weer een nieuwe lijst op Qmusic.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment.