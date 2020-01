Maan heeft octopus op hoofd en eerste beelden van nieuw seizoen TV Kantine

NPO wil samenwer­ken met Netflix, Disney en Amazon voor dramase­ries

17:50 De NPO wil de samenwerking aangaan met (inter)nationale mediapartijen op het gebied van groots opgezet nieuw Nederlands kwaliteitsdrama. Daar komt Videoland (het streamingplatform van RTL) voor in aanmerking, maar ook grote buitenlandse spelers als Netflix, Disney plus en Amazon, zo laat NPO-baas Shula Rijxman weten in haar nieuwjaarstoespraak.