Maan, Imanuelle Grives en Renze Klamer in nieuw seizoen Gevaarlijkste wegen

Cd met laatste werk van Jeroen van Merwijk uitge­bracht

Het laatste grote kunstproject van de in maart overleden cabaretier Jeroen van Merwijk wordt uitgebracht op cd. Het gaat om een album met nummers uit zijn show Was volgend jaar maar vast voorbij, die hij in 2020 speelde. Het ging om een oudejaarsvoorstelling waarin Van Merwijk door middel van liederen het jaar duidde.

30 november