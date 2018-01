Maan krijgt seksistische leuzen naar hoofd geslingerd tijdens optreden

Trotse moeder Rachel geniet van optreden André Hazes

12:44 Volkszanger André Hazes (24) had gisteravond een wel heel bijzondere fan in het publiek bij Vrienden van Amstel Live. Zijn moeder Rachel, met wie hij na jaren van ruzie sinds kort weer door één deur kan, zag glunderend van trots hoe haar Dreetje tienduizenden mensen vermaakte in Ahoy Rotterdam. ,,Fijn dat je erbij was'', schrijft hij op Instagram.