Maan laat zich niet temmen en zwangere Eva staat op knappen

Interview Michael Keaton: ‘Acteren begon me toch een beetje te vervelen’

7 oktober Michael Keaton, nu te zien in The Protégé op Amazon Prime Video, duikt na een ‘carrièredip’ ineens in meer films op dan ooit. Hij keert binnenkort zelfs terug als Batman. ‘Hem spelen is als fietsen, je verleert het nooit.’