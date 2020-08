Maan raakte contact kwijt met haar vriendinnen: ‘Zij hebben een heel ander leven’

In een dubbelinterview met kersvers Qmusic-dj Bram Krikke in LINDA.Meiden vertelt Maan dat ze haar vriendinnen voor de coronacrisis een beetje uit het oog was verloren. ,,Zo erg dat we er echt even over moesten praten, er iets aan moesten doen. Want uiteindelijk zijn vriendschappen gewoon relaties: die moet je onder houden; je moet er tijd voor vrijmaken, energie in steken.”



Door haar drukke leven kan Maan niet altijd bij de activiteiten met haar vriendinnen zijn. ,,Als ik er te vaak niet bij ben, trekken zij wat meer naar elkaar toe en houden ze me minder op de hoogte. Dan mis ik voor mijn gevoel veel verhalen", verduidelijkt ze.



Sinds corona hebben ze elkaar weer helemaal gevonden. ,,Dat voelt fijn, want ik durfde soms niet meer met ze te delen dat ik een tof optreden had gehad of leuke mensen had ontmoet. Ik dacht: zij hebben colleges, een ander leven, willen dat niet horen.” Er volgde een gesprek, waarin ze het allemaal uitgesproken. ,,Ze zeiden dat ze het vreemd vonden dat ze op Instagram dingen zagen die ik niet had verteld. Sinds we het hier over hebben gehad, zijn we weer hecht en zien we elkaar drie keer per week.”



Dat het weer allemaal koek en ei tussen Maan en haar vriendinnen is, valt ook op te maken uit de foto's en stories die ze deelde afgelopen week op Instagram. Samen met twee vriendinnen vermaakte ze zich uitstekend op het Italiaanse eiland Sardinië.