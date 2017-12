Maan reageert vandaag op Radio 538 op 'seksuele intimidatie'

,,Ik was al een beetje zenuwachtig voor dit en ik had m'n ogen dicht. En ineens stond er een naakte man voor m'n gezicht'', stamelde de 20-jarige zangeres. ,,Ik kom nooit meer'', zei ze voordat ze zich bedacht. ,,Nee grapje, grapje.'' Dane en zijn sidekick Jelte van de Goot van De Frank en Vrijdag Show bekenden als grap een streaker ingehuurd te hebben. De grappenmakers hadden haar reactie niet verwacht. ,,Dan is-ie misgegaan. Sorry, wij dachten: we hebben zo'n grappig ding bedacht. Maar dit is nooit de bedoeling geweest.'' De dj's zetten snel het nummer Love the way you lie van Rihanna op en trachtten haar te troosten.

Prutsers

Op sociale media barstte echter vandaag de bom nadat zanger Tim Knol zich boos maakte over het fragment van de mislukte grap. ,,Kut radio 538. ONGELOOFLIJKE PRUTSERS. Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op'', stelde hij in een bericht op Twitter.



De zanger plaatste later een uitgebreider bericht op Facebook. ,,Ik loop al een aardige tijd mee in de muziekindustrie en ik neem veel met een korreltje zout, maar toen ik dit fragment hoorde werd ik meteen zo ontzettend boos. [...] Haar reactie ging bij mij door merg en been. En echt. Ik hou van absurdistische humor maar dit is op geen enkele manier grappig'', aldus Knol. ,,Laten we hopen dat we hier allemaal iets van leren. Zo ga je niet met mensen om. Frank en zijn collega's hadden beter moeten weten en het feit dat het een week of twee duurt voordat dit het grote publiek bereikt is ook bizar. Sterkte, Maan.''