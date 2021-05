Maan showt haar lentejurkje en Steven gaat op de vlucht voor de politie

Nomadland en Cruella deze week in Nederland­se bioscopen te zien

16:18 Nomadland en Cruella zijn vanaf zaterdag te zien in de Nederlandse bioscopen, ook al worden de films al aangeboden op streamingdienst Disney+. Nomadland, de grote Oscarwinnaar van dit jaar, is te zien in 54 theaters. Cruella gaat uit in 37 zalen, maakte Disney maandag bekend.