Maarten van Rossem: ‘Na de uitzending zoek ik op Twitter reacties over mezelf op’

De Slimste fansZe sloegen geen uitzending over en bespraken elke zaterdag de week van De slimste mens na. In de slotaflevering gaan fans Gudo Tienhooven en Alexander van Eenennaam in gesprek met de farao van de feitenkennis, juryvoorzitter Maarten van Rossem.