Maarten van Rossem 's nachts aangevallen: ‘Hij begon me te stompen’

In De Maarten van Rossem Podcast vertelt Van Rossem over zijn voorliefde voor wandelen en waarom hij dat het liefst 's nachts doet. ,,Dan ruikt het nog fris en lekker. Het heeft ook grote voordelen in de stad.” Presentator Tom Jessen vraagt zich af of de 77-jarige emeritus hoogleraar niet bang is voor ongure types die zich dan op straat bevinden. Daarop doet hij een opvallende onthulling: ,,Ik ben wel eens aangevallen.”



Tijdens een wandeling langs de Utrechtse Singel had plots iemand het gemunt op Van Rossem. ,,Iemand die waarschijnlijk psychotisch was ofzo", vertelt hij. ,,Want die zei dat ik de geallieerden verraden had bij Arnhem. Hij kende mij ergens van, ik had iets met geschiedenis te maken. Ik was King Kong (de bijnaam van de Nederlandse dubbelspion Christiaan Lindemans, red.) volgens hem. Hij begon te stompen.”



Uiteindelijk liep alles met een sisser af. Van Rossem: ,,Ik was toen nog wat jonger, het is een tijd geleden, dus ik heb het op een lopen gezet. Hij heeft nog wel wat geschreeuwd en dat was het eigenlijk wel.”