Macaulay Culkin (Home Alone) viert veertigste verjaardag

Allemaal slachtof­fer van ‘de vloek’: deze kindster­ren ontspoor­den volledig

6 maart Amanda Bynes was niet van Nickolodeon af te slaan als kind, maar het vroege succes heeft haar mentale gezondheid aangetast. Haar familie wil nu zelfs haar op handen zijnde huwelijk verbieden. Omdat Amanda volgens hen ‘een risico voor haarzelf én voor de mensen om haar heen is’. Een ster zijn op je tiende, het lijkt fantastisch. Maar dikwijls tuimelt zo iemand later op trieste wijze van zijn of haar voetstuk. In Hollywood hebben ze het over ‘de vloek van de ex-kindsterretjes’. Ook de reputatie van deze vroegere sterren kreeg in de loop der jaren een serieuze deuk.