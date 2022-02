Madame Tussauds Amsterdam haalt beeld van Lil Kleine weg

Goed nieuws voor Spi­der-Man: nieuwe Oscar voor populair­ste film, gekozen door fans

De Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die elk jaar de Oscars uitreikt, heeft een nieuwe prijs aangekondigd. Dit jaar zal er naast de reguliere categorieën ook een prijs voor de populairste film bij de fans, de Fan Favorite, worden uitgereikt. Daarvoor kunnen de fans zélf stemmen via Twitter.

