Madonna eerste die in vijf decennia achter elkaar genomineerd is voor VMA

De Queen of Pop komt in aanmerking voor de beste lange muziekvideo, voor de clip bij Madame X. Het is de 69e Video Music Awards-nominatie voor Madonna, die al 20 VMA’s in huis heeft staan. Ze werd voor het eerst genomineerd in 1984, toen in de categorie beste nieuwe artiest in een video. De prijs ging echter naar de Eurythmics voor Sweet Dreams (Are Made of This). In de jaren tussen 2010 en 2020 was haar enige nominatie er één voor de Video Music Awards Japan.