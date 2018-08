'Madonna is een powervrouw! Haar tijd ver vooruit'

Ik was een jaar of 9, misschien 10, toen ik Madonna voor het eerst op tv zag met Holiday.



Ik was meteen verkocht en probeerde haar én haar liedjes zoveel mogelijk te imiteren en te playbacken. Urenlang keek ik naar haar video's om maar geen danspasje te missen. Op verjaardagen ging de bank aan de kant, lp op de draaischijf en ging ik optreden voor de familie... Toen ik ouder werd, blééf ik fan: ze wist elke keer weer iedereen te shockeren en zichzelf opnieuw uit te vinden. Tot op de dag van vandaag. Ik ben nu 43 en nog steeds volg ik haar via social media. Ze heeft me in mijn tienerjaren echt gevormd en nu ze dan de 60 aantikt, weet ik het zeker: ze is en blijft The Queen of Pop!



Hierbij een paar foto's van mijn Madonna-imitatie, inclusief zelfgemaakte moedervlek!



Simoun Siewe