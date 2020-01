Maestro krijgt theatershow: Dominic Seldis heeft ‘tijd van zijn leven’

Burgemees­ter Manchester boos op Eminem om rap over aanslag

17 januari Eminem heeft met zijn nieuwe album direct voor ophef gezorgd. In het nummer Unaccommodating op zijn vandaag verschenen plaat Music To Be Murdered By rapt hij over de aanslag in Manchester en dat schoot bij veel mensen in het verkeerde keelgat. Ook Andy Burnham, de burgemeester van de stad, is boos.