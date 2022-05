Maestro’s Dominic Seldis valt in tijdens bevrijdingsconcert: ‘Heb er iemand voor moeten vergiftigen’

Dominic Seldis viel gisteren op het laatste moment in tijdens het bevrijdingsconcert in Amsterdam. Ondanks de korte voorbereiding, heeft hij nog wel tijd voor een grap tijdens een interview. ,,Ik heb het arme meisje dat eigenlijk moest spelen vergiftigd.”

Celliste Ella van Poucke meldde zich donderdagochtend af voor het bevrijdingsconcert op de Amstel vanwege ziekte en contrabassist Dominic Seldis, bij het grote publiek bekend door het muziekprogramma Maestro, werd daarom speciaal ingevlogen om voor Van Poucke in te vallen.

De contrabassist had weinig tijd om zich voor te bereiden, vertelt hij in een interview met de NOS. ,,Het was ongeveer half tien ‘s ochtends. Het probleem is dat de producent van het concert de beste vriendin is van mijn vrouw. Dus als zij belt met de vraag: ‘kun je invallen?’ Dan kan ik eigenlijk alleen maar antwoorden: tuurlijk, welk stuk moet ik spelen?”

Vanaf het moment dat Seldis in de auto stapte, heeft hij de muziek die hij tijdens het concert moet spelen geoefend. Ondanks de korte voorbereidingstijd heeft de muzikant er duidelijk zin in en grapt: ,,Ik heb het arme meisje dat eigenlijk moest spelen vergiftigd. Maar ja, het is een harde business, wat kan ik zeggen?” Waarop de interviewer hardop twijfelt of kijkers ook wel kunnen lachen om Seldis’ grap. ,,Dit knippen we er denk ik uit hoor.”

1,1 miljoen kijkers

Het muzikale evenement rond de Amstel voor het Koninklijk Theater Carré werd na twee jaar afwezigheid door corona weer georganiseerd. De tv-registratie trok 1,1 miljoen kijkers, goed voor plek drie in de lijst met best bekeken programma’s gisteravond.

Naast Seldis traden onder anderen operazangeres Tania Kross, rapper Fresku en rockband Navarone op. In de uitzending op NPO 1 kwam ook een compilatie van de bevrijdingsfestivals voorbij. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren ook aanwezig bij het concert. Het paar luisterde aandachtig naar het concert dat werd uitgevoerd door het symfonieorkest philharmonie zuidnederland.

Willem-Alexander kon het optreden van onder anderen Anita Meyer goed waarderen. De koning klapte enthousiast en zong het refrein van haar hit Why Tell Me Why mee. Ook Dansen Op De Vulkaan van De Dijk, gezongen door Eric Corton, werd meegezongen door Willem-Alexander en Máxima.

