MAFS-Monique ondergaat metamorfose en Nick lacht als een boer met kiespijn

Kijken: Eerbetoon in tien beelden op twintigste sterfdag prins Claus

Twintig jaar na zijn dood begint nog altijd iedereen over ‘de stropdas’. Dat accessoire is lang niet het enige waardoor Prins Claus, die op 6 oktober 2002 overleed, voortleeft in onze gedachten. Een eerbetoon in tien foto's.

6 oktober