MAFS-Rein blikt terug op avontuur en Fajah traint haar brein

Natúúrlijk was het geen vooropgezet plan van tv-bioloog Freek Vonk om met zijn moeder te gaan wandelen.

Wie is toch die jokkebrok in Wie is de Mol?. Mister top 40 Erik de Zwart, die het programma vroegtijdig moest verlaten, is er nog niet over uit.

Het draait voor Fajah Lourens niet alleen om fysiek fit zijn, ook mentaal sterk zijn is belangrijk. En dus traint ze vandaag haar brein.

Ilse DeLange kan haar lentekriebels niet langer onderdrukken.

Marriet at First Sight is voor Rein van Gastel, die in het programma met Danny in het huwelijksbootje stapte, absoluut niet tegen gevallen. Sterker nog, hij kijkt met ‘sprankelende oogjes’ terug op het mooie avontuur. Rest natuurlijk wel de vraag of de twee nog steeds getrouwd zijn.

We zien Nikkie Plessen veelal in jurkjes en op hoge hakken; vandaag ging de succesvolle onderneemster voor een comfortabel pak.

Hate it or love it: Romy Boomsma geeft vandaag een kijkje achter de schermen in haar nogal kleurrijke woonkamer.

