MAFS-Robin wordt vader

Robin werd het afgelopen seizoen van Married at First Sight gekoppeld aan Kimberley. Hoewel de twee eerst een perfecte match leken, bleek al snel dat hun relatie toch geen kans van slagen had. Volgens de blondine zou Robin zich compleet anders gedragen als de camera's draaiden en deelde hij geregeld sneren aan haar uit. Dat de kandidaten uiteindelijk besloten te scheiden, was dan ook geen verrassing meer.



Vlak na de finale-aflevering van het bijzondere datingprogramma, maakte Robin bekend de liefde te hebben gevonden bij Kim. Zo deelde hij een foto op Instagram waarop hij met zijn kersverse liefje stond en schreef daarbij: 'Mijn engel'.



Vandaag heeft Robin, die zijn account op Instagram heeft afgeschermd, een leuk nieuwtje voor zijn ruim 4000 volgers: hij wordt voor de eerste keer vader. ‘Trotse vader in spe, trotse mama in spe. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest', luidt het bijschrift bij onder meer een echofilmpje.