Mag Jan Terlouw alsjeblieft de opa van Nederland worden?

Eigenlijk zou je als tv-kijker niets meer moeten verbazen. Alles wordt tegenwoordig gezocht via het scherm, van bruid tot beste thuisbakker en van zangtalent tot nieuwe Uri Geller, dus waarom een paar gezellige surrogaatkleinkinderen dan niet? Toch moest ik even slikken toen ik het las. Dit is van een heel andere orde dan een stel 30-jarige vrouwen die oud en wijs genoeg zijn om zelf te beslissen of ze een weekendje gaan logeren bij de boer. En als het thema in handen is van een commerciële zender, SBS 6 in dit geval, houd je je hart vast.