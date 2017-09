Maker 'Leave Britney alone' verklaart na 10 jaar zijn legendarisch video

,,Ik sta bekend om mijn grappen, maar in deze video was ik serieus'', blikt Chris terug op de hysterische beelden, waarin hij een miljoenenpubliek huilend opriep Britney niet meer lastig te vallen. De vlogger kampte tien jaar geleden naar eigen zeggen met familieproblemen. ,,Mijn moeder was verslaafd en raakte na haar uitzending naar Irak dakloos. Het zorgde dat ik een defensieve houding kreeg tegenover elke vrouw die het op dat moment moeilijk had.''

LGBT-gemeenschap

Chris werd aangevallen om zijn vrouwelijke kant. ,,Ik ben op allerlei manieren uitgescholden. Talkshows vroegen zich af of ik een vrouw of man was. Ik werd totaal niet serieus genomen. Ik besloot mezelf daarom anders voor te doen dan ik was. Maar de waarheid is dat ik voor iemand op wilde komen.''



De vlogger is blij dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LGBT)-youtubers de afgelopen jaren worden gewaardeerd. ,,Ik heb me vaak afgevraagd of ik, als ik de video later had opgenomen, anders was behandeld. Hoewel ik publiekelijk kapot ben gemaakt, ben ik toch trots op de video.'' Chris, die inmiddels ruim 760.000 volgers telt op Instagram, sluit af met de woorden dat hij altijd van Britney zal blijven houden.