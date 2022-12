Maker Pietje Bell overweegt stappen tegen Kijkwijzer na aanpassing naar ‘12+’, NPO kijkt of film nog op tv kan

Producent Dave Schram, die in 2002 de Nederlandse film Pietje Bell maakte, onderzoekt of hij juridische stappen kan ondernemen tegen Kijkwijzer. Hij doet dit omdat Kijkwijzer de leeftijdskeuring van de film na twintig jaar heeft aangepast naar ‘12 jaar en ouder’. Het orgaan kreeg vandaag veel klachten over het besluit, de NPO onderzoekt ondertussen of de film volgende week zoals gepland op tv kan.

Pietje Bell, met in de hoofdrollen onder anderen Angela Groothuizen en Katja Herbers, trok in de bioscopen bijna een miljoen bezoekers, onder wie veel kinderen. Schram stelde eerde al ‘het van de zotte te vinden’ dat zijn familiefilm ‘opeens op één lijn wordt gezet met gewelddadige actiefilms als James Bond of Spider-Man’. Ook deze titels zijn voor 12 jaar en ouder.

,,Alle makers - cast én crew - ontvangen ook nog steeds vergoedingen op basis van het aantal keren dat de film bekeken wordt. Al die mensen lijden nu financiële schade omdat de Kijkwijzer één vage klacht heeft ontvangen.” Schram vindt het ook ‘totaal absurd’ dat Kijkwijzer geen contact met hem gezocht heeft voordat de keuring werd aangepast. Hij heeft zijn advocaat gevraagd te bekijken wat zijn mogelijkheden zijn.

Kijkwijzer meldde aanvankelijk één klacht te hebben gehad over de film, maar stelt vandaag dat het er meerdere waren. Volgens Kijkwijzer voldeed de oorspronkelijke classificatie, die de film geschikt achtte voor publiek van alle leeftijden, niet meer aan de huidige richtlijnen. Het gebeurt vaker dat een keuring van een film of programma op basis van één of twee klachten wordt aangepast.

‘Samenleving verandert’

Kijkwijzer heeft vandaag een ‘behoorlijk aantal klachten’ gekregen, maar nu over het besluit. ,,De samenleving en de kennis over wat beelden voor invloed op kinderen hebben veranderen”, zegt directeur Tiffany van Stormbroek van Nicam, de organisatie waar Kijkwijzer onder valt.

De leeftijdskeuring wordt uitgevoerd door rechthebbenden van films, die op basis van een checklist bepalen voor welke leeftijd een film of serie geschikt is. ,,Distributeurs kijken ook regelmatig opnieuw naar de classificatie van oude films en series”, aldus Van Stormbroek.

Volgens de binnengekomen klachten over de film hadden jonge kinderen nachtmerries gekregen van de scènes waarin geweld tegen kinderen te zien is. De klagers die zich zaterdag meldden, stellen vooral dat het raar is dat de familiefilm nu alleen goedgekeurd is voor kijkers van 12 jaar en ouder. Dit is dezelfde keuring die recente actiefilms als No time to die.

Van Stormbroek kan niet zeggen welke aanbieder van Pietje Bell naar aanleiding van de binnengekomen klachten heeft besloten tot het aanpassen van de leeftijdskeuring. Pietje Bell is bij meerdere diensten te zien, zoals Netflix, Disney+ en de NPO. De oorspronkelijke distributeur, die de film in 2002 de oude keuring gaf, bestaat niet meer. De Nicam-baas kan niet zeggen hoe lang het zal duren voordat de nieuwe klachten behandeld zijn.

De NPO zendt Pietje Bell op zaterdagochtend 31 december uit. Een NPO-woordvoerder liet eerder vandaag weten dat wordt onderzocht of dit zonder aanpassingen in de film nog wel mag nu de keuring flink verhoogd is.

