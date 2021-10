Maker The Sopranos in gesprek over vervolgfilm of -serie

David Chase, de bedenker van The Sopranos , is in gesprek met HBO Max over een mogelijk nieuw deel van de iconische tv-serie. Net als de recent uitgebrachte Soprano s-film The Many Saints of Newark zou het nieuwe deel zich afspelen voorafgaand aan de gebeurtenissen in de serie die tussen 1999 en 2007 te zien was bij HBO.

WarnerMedia, de eigenaar van streamingdienst HBO Max, voert op dit moment overleg met Chase. ,,We zijn in gesprek met David over een nieuwe, Sopranos-gerelateerde productie op HBO Max”, zegt Ann Sarnoff vandaag in een interview met Deadline. Sarnoff is CEO van Warner Bros., het moederbedrijf van WarnerMedia. Het is nog onduidelijk of het om een serie of een film gaat.

Dankzij de film The Many Saints of Newark, die in Nederland vanaf 11 november in de bioscoop draait, ziet HBO de populariteit van The Sopranos weer stijgen, zegt Sarnoff. ,,Je ziet The Sopranos weer in de top 10 van best bekeken series verschijnen. Het heeft letterlijk de hele The Sopranos-franchise weer opgetild.”

Abonnees verloren

Eerder vandaag werd overigens bekend dat HBO Max en betaalzender HBO bijna twee miljoen minder abonnees hebben in de Verenigde Staten dan drie maanden geleden. Dat komt doordat een distributieovereenkomst met Amazon is beëindigd. Eerder was HBO ook te zien via Amazon Prime. Het aantal abonnees van HBO MAX en HBO groeide wereldwijd wel.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: