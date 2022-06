Makers Stranger Things bevestigen foutje in vierde seizoen

In de tweede aflevering van het vierde seizoen dat onlangs op Netflix verscheen, zien kijkers de camerabeelden die één van de personages maakt. Daarop is te zien dat het 22 maart is. In het tweede seizoen van de show, dat in 2017 uitkwam, werd echter duidelijk dat Will jarig is op 22 maart. Fans maakten zich op social media grappend zorgen dat iedereen in de serie de verjaardag van Will was vergeten, inclusief zijn moeder Joyce (Winona Ryder).