Makers The Handmaid’s Tale bevestigen vierde seizoen

De derde reeks van de serie, die in Nederland te zien is via Videoland, ging begin juni in première. Wanneer het vierde seizoen zal worden uitgezonden is nog niet bekend.



The Handmaid’s Tale is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Margaret Atwood. Het verhaal speelt zich af in het dystopische Gilead, een samenleving die ooit deel uitmaakte van de Verenigde Staten.



Het eerste seizoen van de serie won acht Emmy Awards, waaronder die voor beste dramaserie. Ook hoofdrolspeelster Elisabeth Moss viel destijds in de prijzen; zij won de Emmy voor beste actrice in een dramaserie.