Makers van Winnie de Poeh-horrorfilm nu ook aan de slag met Peter Pan

Er komt nóg een enge film aan gebaseerd op een kinderidool. Na de aankondiging van de horrorfilm Winnie The Pooh: Blood and Honey, focussen de makers zich nu op een horrorfilm met Peter Pan in de hoofdrol.

Regisseur Rhys Frake-Waterfield kondigde de komst van de film vandaag aan. De titel wordt Peter Pan: Neverland Nightmare. Over de verhaallijn is nog niets bekend, omdat de makers nu nog vooral bezig zijn met Winnie The Pooh: Blood and Honey. De aankondiging van de Pooh-film was zo’n groot succes op sociale media, dat de makers de noodzaak voelden om de film iets aan te passen, voordat die officieel zou worden vertoond.

Het karakter Peter Pan is in 1902 bedacht door J.M. Barrie. De auteursrechten van Peter Pan zijn - net zoals die van Winnie de Poeh - inmiddels verlopen, waardoor het karakter belandt in het zogeheten publieke domein. Dat betekent dat iedereen alles mag en kan doen met het personage zonder enige auteursrechten te schenden, zoals dus bijvoorbeeld een horrorfilm maken.

Afgelopen mei kondigde Rhys Waterfield Winnie The Pooh: Blood and Honey aan. De planning was om de film in oktober van dit jaar uit te brengen, maar omdat de makers nu nog aanpassingen willen doen, verschijnt de film pas begin volgend jaar. Het verhaal gaat over Winnie en Knorretje die besluiten om te gaan jagen op menselijke prooien, omdat ze te weinig voedsel hebben. De liveactionfilm is in slechts tien dagen gefilmd in Engeland.

