Makkelijk, superlief en lekker rustig: dat is baby Johni, de negende telg van Een huis vol-familie uit Tollebeek

Een week voor uitzending van de eerste aflevering ligt baby Johni rustig te slapen tegen de borst van haar moeder, in een kakafonie van geluid.



Het mini-mensje in knalroze babypakje slaapt lekker door, terwijl broer Harrie (8) met een waterpistool door de kamer rent van de hoekwoning in Tollebeek. Zus Carolien (6) zet intussen een speeldoosje in werking als zus Jennie (15) terugkomt van vakantie, met in haar kielzog een oom, tante en hun vijf zoontjes.