Malta brengt als laatste Songfestivalnummer uit, meteen bij de topfavorieten

Het soulvolle nummer van Malta kwam vandaag pas uit, maar krijgt nu al 12 procent kans van de bookmakers om het liedjesfestijn te winnen. Alleen Zwitserland wordt op dit moment nog hoger ingeschaald. Je me casse is een ode aan vrouwelijke empowerment en met de vocalen van Destiny komt de song goed over bij fans. Het vertelt het verhaal van een vrouw die geen interesse heeft in de ongewenste avances van een man. Zelfverzekerd wil ze gewoon plezier hebben op de dansvloer. Zangeres Destiny (Chukunyere) is geen onbekende op het Songfestivalpodium. Sterker nog, ze kan de eerste worden die zowel het junior als het volwassen Songfestival op haar naam gaat schrijven. Overigens geldt dit min of meer ook voor de Franse inzending Barbara Praví, al was zij niet als zangeres maar als songwriter betrokken bij de winnende Franse hit van afgelopen editie. Destiny won in 2015 met het nummer Not my soul de kinderversie van het festival.

Simon Cowell

Maar dat is niet de enige manier waarop ze naam heeft gemaakt. Ze was in 2017 namelijk ook te zien als 14-jarige in Britain's Got Talent en kwam toen tot de halve finale. Ze blies onder anderen Simon Cowell, die haar ‘een ster’ noemde, weg met haar versie van Think van Aretha Franklin. In 2019 besloot ze mee te doen in eigen land met X-factor. Met succes: ze won de talentenjacht.



Nu hoopt ze weer succes te hebben op het Eurovisiepodium, waar ze eigenlijk vorig jaar al op zou verschijnen toen de editie niet doorging. Al was Destiny ook bij het volwassenspektakel al eerder te bewonderen. Ze was een van de achtergrondzangeressen van Michela Pace, die in 2019 als veertiende eindigde met het nummer Chameleon.